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Контракт Кравцова с «Трактором» носит двусторонний характер

Контракт Кравцова с «Трактором» носит двусторонний характер
Хоккей / КХЛ 0

Российский нападающий Виталий Кравцов заключил двусторонний однолетний контракт с «Трактором», информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Виталий выступал за челябинский клуб с 2016 по 2019 год. В минувшем сезоне Кравцов провёл 50 матчей в составе «Трактора» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 21 (8+13) очко при показателе полезности «-3». В плей-офф на его счету две голевые передачи в четырёх матчах.

В межсезонье Виталий заключил контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», однако так и не дебютировал в НХЛ, так как после предсезонных матчей был отправлен в АХЛ. По условиям контракта Виталия с «Рейнджерс», клуб Национальной хоккейной лиги имеет право вызвать Виталия в Нью-Йорк в любой момент, но только в главную команду системы.

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