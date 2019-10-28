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«Ак Барс» — «Амур». Платная прямая трансляция
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18:50 Мск
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Фрэттин: в КХЛ каждый может обыграть каждого. Вполсилы никого в лиге не победишь

Фрэттин: в КХЛ каждый может обыграть каждого. Вполсилы никого в лиге не победишь
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Ак Барса» Мэттью Фрэттин перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» отметил, что в предстоящей встрече нужно играть на максимальных скоростях и оказывать давление на соперника.

«Мы продолжаем сыгрываться, искать лучшую «химию» в разных игровых сочетаниях. Много работаем над нападением, но при этом не забываем об обороне. Также, на мой взгляд, нам необходимо существенно сократить количество потерь. Я же постараюсь показать сегодня лучший хоккей вне зависимости от того, с кем появлюсь на льду.

«Амур» − крепкая команда, быстрая и физически сильная. Они играют в силовой хоккей, уверен, они сыграют на 100% против нас, но мы к этому готовы. Каждый может обыграть каждого. Вполсилы сейчас никого в лиге не обыграешь, поэтому мы должны показать свой хоккей. Для этого необходимо играть на максимальных скоростях, оказывать постоянное давление на соперника и продолжать делать то, что мы делаем на льду, чтобы выиграть эту встречу», — цитирует Фрэттина пресс-служба казанского клуба.

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