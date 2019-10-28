«Ак Барс» — «Амур»: опубликованы составы команд

Стали известны составы «Ак Барса» и «Амура» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча в Казани состоится сегодня, 28 октября, начало матча — в 19:00 мск.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Ак Барс»:



Рейдеборн (Билялов);

Яруллин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;

Юдин — Ожиганов, Галиев — А. Галимов — Ли;

Педан — Фазылзянов, Фрэттин — Основин — Э. Галимов;

Журавлёв, Воеводин, Кара — Глухов — Фисенко.

«Амур»:



Лангхамер (Аликин);

Йордан — Витасек, Файзуллин — Т. Зогорна — Г. Зогорна;

Корягин — Кондратьев, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;

Коробов — Шуленин, Лазарев — Голубев — Язьков;

Александров, Кацуба — Рассказов — Руденков.