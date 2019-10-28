«Ак Барс» — «Амур»: опубликованы составы команд
Стали известны составы «Ак Барса» и «Амура» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча в Казани состоится сегодня, 28 октября, начало матча — в 19:00 мск.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Ак Барс»:
Рейдеборн (Билялов);
Яруллин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;
Юдин — Ожиганов, Галиев — А. Галимов — Ли;
Педан — Фазылзянов, Фрэттин — Основин — Э. Галимов;
Журавлёв, Воеводин, Кара — Глухов — Фисенко.
«Амур»:
Лангхамер (Аликин);
Йордан — Витасек, Файзуллин — Т. Зогорна — Г. Зогорна;
Корягин — Кондратьев, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;
Коробов — Шуленин, Лазарев — Голубев — Язьков;
Александров, Кацуба — Рассказов — Руденков.
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