«Северсталь» — СКА: Рундблад и Плотников вернулись в состав гостей

Стали известны составы «Северстали» и СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча в Череповце состоится сегодня, 28 октября, начало матча — в 19:00 мск.

В ворота гостей вернулся шведский голкипер Магнус Хелльберг. После отбытия дисквалификации вернулся и нападающий Сергей Плотников. Шведский защитник Давид Рундблад заменил в составе Василия Токранова.

«Северсталь»:

Подъяпольский (Хакимов);

Провольнев — Сизов, Монахов – Якимов – Лишка;

Шулак — Макеев, Алексеев – Кодола — Морозов;

Хохлов — Кудако, Вовченко — Трубачёв — Гераськин;

Рогов – Хлыстов, Грачёв – Бодров — Захарчук.

СКА:



Хелльберг (Мельничук);

Дыбленко — Зуб, Ткачёв — Лехтеря — Барабанов;

Зубарев — Рундблад, Кагарлицкий — Швец-Роговой — Бурдасов;

Рукавишников — Галенюк, Плотников — Кемппайнен — Карпов;

Земчёнок, Подколзин, Якупов — Каблуков — Кетов.