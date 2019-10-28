«Северсталь» — СКА: Рундблад и Плотников вернулись в состав гостей

Стали известны составы «Северстали» и СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча в Череповце состоится сегодня, 28 октября, начало матча — в 19:00 мск.
В ворота гостей вернулся шведский голкипер Магнус Хелльберг. После отбытия дисквалификации вернулся и нападающий Сергей Плотников. Шведский защитник Давид Рундблад заменил в составе Василия Токранова.
«Северсталь»:
Подъяпольский (Хакимов);
Провольнев — Сизов, Монахов – Якимов – Лишка;
Шулак — Макеев, Алексеев – Кодола — Морозов;
Хохлов — Кудако, Вовченко — Трубачёв — Гераськин;
Рогов – Хлыстов, Грачёв – Бодров — Захарчук.
СКА:
Хелльберг (Мельничук);
Дыбленко — Зуб, Ткачёв — Лехтеря — Барабанов;
Зубарев — Рундблад, Кагарлицкий — Швец-Роговой — Бурдасов;
Рукавишников — Галенюк, Плотников — Кемппайнен — Карпов;
Земчёнок, Подколзин, Якупов — Каблуков — Кетов.
- 28 октября 2019
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