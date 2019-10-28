Назаров — о Малкине: я бы не променял дом в Челябинске на ранчо в США

Известный хоккейный тренер, первый русский тафгай в НХЛ Андрей Назаров прокомментировал новость, что у форварда «Питтсбург Пингвинз» и сборной России Евгения Малкина есть американское гражданство.

«В своё время мне предлагали получить американский паспорт, но я отказался от этой идеи, хоть и отыграл в НХЛ 12 лет. Это было моё личное решение. Что касается Малкина, то он, наверное, решил в будущем связать свою жизнь с Америкой, но я не вижу в этом ничего страшного. Не секрет, что у многих хоккеистов есть двойное гражданство, включая американское или канадское. Не будем называть поимённо, но многие поймут, о ком я.

Понимаете, когда ты играешь больше 10 лет в одной стране, то привыкаешь к условиям и считаешь, что сможешь прожить в ней всю жизнь. Может, со временем у Малкина поменяется мышление, и он откажется от американского гражданства, как в своё время отказался Павел Буре. И вообще, я призываю всех отказываться от паспортов США, в том числе и хоккеистов с тренерами. Хватит платить там налоги!

Ладно, шучу. На самом деле все мы взрослые люди, и каждый вправе решать за себя сам. Но я бы не променял любимый дом в Челябинске и Патриаршие пруды в Москве на ранчо в США. Кстати, шторки на окнах в бане уже повешены, берёзовые веники тоже висят», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.