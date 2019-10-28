Обладатель Кубка Стэнли Тарасенко будет прооперирован и пропустит пять месяцев

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко перенесёт операцию на левом плече, информирует пресс-служба клуба. Состояние хоккеиста будет проверено через пять месяцев.

Российский форвард пропустил выездную серию, в ходе которой команда встретилась с «Бостон Брюинз» и «Детройт Ред Уингз». Владимир, набиравший очки в пяти встречах подряд, получил повреждение за шесть минут до окончания первого периода матча с «Лос-Анджелес Кингз» (5:2), пытаясь убежать в отрыв от защитника «Кингз» Шона Уокера.

В нынешнем сезоне Тарасенко провёл 10 матчей в регулярном чемпионате, отметившись тремя заброшенными шайбами и семью результативными передачами. В минувшем сезоне российский форвард выиграл Кубок Стэнли в составе «Блюз».