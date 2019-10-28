Стали известны три звезды прошедшей недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила имена лучших игроков прошедшей недели регулярного чемпионата.

Третьей звездой стал голкипер «Филадельфии Флайерз» Брайан Эллиотт. Он одержал три победы в трёх матчах, отражая 93,3% бросков и пропуская за матч 2,02 шайбы.

Второй звездой назван защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози. В трёх матчах швейцарец набрал 6 (2+4) очков. Роман занимает второе место в НХЛ среди защитников-бомбардиров, уступая только лучшему бомбардиру лиги защитнику «Вашингтон Кэпиталз» Джону Карлсону.

Лучшим игроком признан нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан. В трёх встречах форвард набрал 8 (3+5) очков. На прошлой неделе он продлил личную результативную серию до 10 матчей.