Нападающий «Амура» Рассказов забил эффектный гол в ворота «Ак Барса»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» принимает «Амур». После второго периода хозяева впереди со счётом 3:1.

Игроки команды Дмитрия Квартальнова дважды отличились в первом периоде. На шестой минуте стартового отрезка ворота Марека Лангхамера поразил Патрис Кормье. Спустя пять минут шайбу забросил Андрей Педан.

Гостям удалось отыграть одну шайбу на самом старте второго периода. Эффектный гол забил форвард «Амура» Кирилл Рассказов. Нападающий «тигров» подхватил шайбу в средней зоне, проскочил между защитников «Ак Барса» и пробил Адама Рейдеборна. В этот момент гости играли в большинстве.

Видео гола Рассказова можно посмотреть на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги