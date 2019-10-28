Лидер Восточной конференции КХЛ «Ак Барс» дома обыграл «Амур»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» принимал «Амур». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды Дмитрия Квартальнова.



Игроки команды Квартальнова дважды отличились в первом периоде. На шестой минуте стартового отрезка ворота Марека Лангхамера поразил Патрис Кормье. Спустя пять минут шайбу забросил Андрей Педан.

Гостям удалось отыграть одну шайбу на самом старте второго периода. Эффектный гол забил форвард «Амура» Кирилл Рассказов. Нападающий «тигров» подхватил шайбу в средней зоне, проскочил между защитников «Ак Барса» и пробил Адама Рейдеборна. В этот момент гости играли в большинстве.

Окончательный счёт установил Михаил Глухов, также забросив красивую шайбу. Лидер Восточной конференции КХЛ «Ак Барс» укрепил свои позиции в турнирной таблице.

Видео лучших моментов матча также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ