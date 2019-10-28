«Нефтехимик» побил клубный рекорд по победной серии в КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» принимал «Адмирал». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу команды Вячеслава Буцаева.

Нижнекамский клуб одержал шестую победу кряду, что отныне является новым клубным рекордом в КХЛ. Ранее «волки» никогда в истории лиги не одерживали больше пяти побед кряду.

Начало второго отрезка сложилось крайне неудачно для нижнекамского клуба. На второй минуте периода цели достиг бросок Константина Глазачева. Спустя полторы минуты отличился Денис Вихарев.



После второй пропущенной шайбы тренерский штаб «волков» провёл замену голкипера — Александра Шарыченкова на последнем рубеже заменил Константин Барулин. Но и опытный вратарь недолго оставался сухим. Через две минуты после выхода Барулина на лёд вновь отличился Вихарев, оформив таким образом дубль.

Однако хозяева смогли не только отыграться, но и победить соперника в основное время. Шайбы забросили Мэтт Уайт, Якоб Берглунд, Тимур Шарифьянов и Зак Митчелл.