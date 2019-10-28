СКА провёл в октябре 11 матчей. Одержана только одна победа в основное время

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» принимала СКА. Матч завершился со счётом 2:1 Б в пользу команды Алексея Кудашова. Питерский клуб прервал серию поражений из пяти матчей.

Для СКА этот матч был 11-м в октябре. Питерский клуб в этом месяце одержал три победы и потерпел восемь поражений, при этом лишь одна победа была одержана в основное время матча. В одном матче «армейцы» были точнее по буллитам и один раз выиграли в овертайме.

Календарь СКА в регулярном сезоне-2019/20

В сегодняшнем матче гости открыли счёт на исходе второго периода, отличился Йоонас Кемппайнен. Хозяева отыгрались усилиями Егора Морозова за пять минут до конца третьего периода. Автором победного броска в серии буллитов стал нападающий «армейцев» Владимир Ткачёв.