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Квартальнов: Ткачёв пока не играет, не знаем точно, когда сможет

Квартальнов: Ткачёв пока не играет, не знаем точно, когда сможет
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (3:1).

«Сегодня хорошие два гола у нас. Неплохое начало было. Не понравилась игра во втором периоде. Но там, конечно, и соперник прибавил. Защитники начали проваливаться, чем соперник и воспользовался. Третий период в целом получился, как мы и планировали, спокойно доиграли.

Олег Ли сегодня играл на месте Зарипова. Данису мы дали отдохнуть. Неплохо сыграл Олег. Владиславу Каре было немного тяжело, нужно улучшать кое-какие моменты, знаний нужно больше. Но в целом неплохо смотрелся.

Владимир Ткачёв пока не играет, не знаем точно, когда сможет. Что касается Артёма Лукоянова, то он работает, но пока на лёд не выходил», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Найля Шигапова.

Ткачёв выписан из больницы, у него не выявлено серьёзных проблем со здоровьем
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