Квартальнов: Ткачёв пока не играет, не знаем точно, когда сможет

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (3:1).
«Сегодня хорошие два гола у нас. Неплохое начало было. Не понравилась игра во втором периоде. Но там, конечно, и соперник прибавил. Защитники начали проваливаться, чем соперник и воспользовался. Третий период в целом получился, как мы и планировали, спокойно доиграли.
Олег Ли сегодня играл на месте Зарипова. Данису мы дали отдохнуть. Неплохо сыграл Олег. Владиславу Каре было немного тяжело, нужно улучшать кое-какие моменты, знаний нужно больше. Но в целом неплохо смотрелся.
Владимир Ткачёв пока не играет, не знаем точно, когда сможет. Что касается Артёма Лукоянова, то он работает, но пока на лёд не выходил», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Найля Шигапова.
- 28 октября 2019
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