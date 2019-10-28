Квартальнов: Ткачёв пока не играет, не знаем точно, когда сможет

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (3:1).

«Сегодня хорошие два гола у нас. Неплохое начало было. Не понравилась игра во втором периоде. Но там, конечно, и соперник прибавил. Защитники начали проваливаться, чем соперник и воспользовался. Третий период в целом получился, как мы и планировали, спокойно доиграли.

Олег Ли сегодня играл на месте Зарипова. Данису мы дали отдохнуть. Неплохо сыграл Олег. Владиславу Каре было немного тяжело, нужно улучшать кое-какие моменты, знаний нужно больше. Но в целом неплохо смотрелся.

Владимир Ткачёв пока не играет, не знаем точно, когда сможет. Что касается Артёма Лукоянова, то он работает, но пока на лёд не выходил», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Найля Шигапова.