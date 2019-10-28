Гулявцев — о финансовом положении «Амура»: я не должен мотивировать игроков
Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (1:3).
«Мы не очень хорошо начали, хотя ожидали, что «Ак Барс» первый период проводит мощно. В каких-то моментах робко сыграли. Потом два периода была обоюдоострая борьба, забили быстрый гол во втором периоде, могли забить ещё. Моменты были, бросить камень в ребят не могу, пластались как могли. Но с такой командой, как «Ак Барс», один гол — ни победа, ни очки. Хорошая игра, но не набрали очков.
Проблемы с финансами? Я не должен мотивировать игроков. Они профессионалы, должны выходить и выполнять свою работу, какая бы ни была ситуация», — передаёт слова Гулявцева корреспондент «Чемпионата» Найля Шигапова.
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- 28 октября 2019
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