Николишин: Кравцов принял неправильное решение. Обидно, что он так сделал

Чемпион мира Андрей Николишин прокомментировал возвращение форварда Виталия Кравцова в «Трактор» из системы «Нью-Йорк Рейнджерс».

«На мой взгляд, Виталий принял неправильное решение. Я понимаю, что ему хочется играть, есть соблазн вернуться домой в Россию, к друзьям и родным. Но есть периоды в карьере, которые нужно терпеть и преодолевать. Виталик — очень талантливый и перспективный мальчишка, у него очень большое будущее. Надо научиться терпеть и уметь играть в разный хоккей, отрабатывать там, где это тяжело. Бомбардирская мощь Кравцова прибавит дивидендов челябинцам, но для него самого это шажок назад, который в дальнейшем может ему помешать.

В клубах НХЛ по-разному реагируют на подобные действия игроков. Вот, к примеру, в системе «Рейнджерс» сейчас есть чешский нападающий Филип Хитил, который тоже был выбран в первом раунде. Прошлый год он провёл в основе, но с приходом Панарина и других игроков его спустили в АХЛ. При этом парень никуда не уезжает, он старается, работает, пробивает себе свой шанс попасть в основу. Виталика будут сравнивать с ним в первую очередь: один остался, а другой уехал. Больше предпочтения будут отдавать в будущем Хитилу.

Знаю, что в «Рейнджерс» очень заинтересованы в нём, они видят его в перспективе в своей системе, не зря они его достаточно высоко выбирали. Однако повлиять на решение игрока они не могут, Виталий сам так решил. Не знаю, может быть, агент ему подсказал, но это инициатива Виталия, а не клуба. Мне немножко обидно, что он так сделал, но ничего не поделаешь, это его выбор», — цитирует Николишина Sport24.