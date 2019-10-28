Расписание матчей НХЛ на 28 октября 2019 года мск

28 октября мск в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоится всего два матча.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

2:00 (мск). «Баффало Сэйбрз» — «Аризона Койотс». Хозяева одержали четыре победы в последних пяти матчах. В свою очередь гости выиграли пять из последних шести встреч.

5:00. «Ванкувер Кэнакс» — «Флорида Пантерз». Обе команды выиграли четыре из последних шести матчей.

С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз». В 2018 году победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон Кэпиталз».