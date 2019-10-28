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Расписание матчей НХЛ на 28 октября 2019 года мск

Расписание матчей НХЛ на 28 октября 2019 года мск
Хоккей / НХЛ 0

28 октября мск в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоится всего два матча.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

2:00 (мск). «Баффало Сэйбрз» — «Аризона Койотс». Хозяева одержали четыре победы в последних пяти матчах. В свою очередь гости выиграли пять из последних шести встреч.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2019, вторник. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Не начался
Аризона Койотс
Глендейл

5:00. «Ванкувер Кэнакс» — «Флорида Пантерз». Обе команды выиграли четыре из последних шести матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2019, вторник. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз

С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз». В 2018 году победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон Кэпиталз».

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