Тренер «Оттавы»: Зайцев — более сильный хоккеист, чем люди думают

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит оценил защитника Никиту Зайцева, приобретённого в межсезонье в результате обмена с «Торонто Мэйпл Лифс».
«Зайцев — более сильный хоккеист, чем люди думают. Уверен, болельщики «Оттавы» скоро научатся ценить то, что он привносит в нашу игру. Для того, чтобы Тома Шабо мог показать свой талант в атаке, в обороне ему нужен такой партнёр, как Зайцев», — приводит слова Смита официальный сайт НХЛ.
В минувшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Зайцев принял участие в 81 встрече и записал на свой счёт 14 (3+11) баллов при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 20 с половиной минут за матч. В семи матчах розыгрыша Кубка Стэнли Зайцев не набрал ни одного очка.
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