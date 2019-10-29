Тренер «Оттавы»: Зайцев — более сильный хоккеист, чем люди думают

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит оценил защитника Никиту Зайцева, приобретённого в межсезонье в результате обмена с «Торонто Мэйпл Лифс».

«Зайцев — более сильный хоккеист, чем люди думают. Уверен, болельщики «Оттавы» скоро научатся ценить то, что он привносит в нашу игру. Для того, чтобы Тома Шабо мог показать свой талант в атаке, в обороне ему нужен такой партнёр, как Зайцев», — приводит слова Смита официальный сайт НХЛ.

В минувшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Зайцев принял участие в 81 встрече и записал на свой счёт 14 (3+11) баллов при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 20 с половиной минут за матч. В семи матчах розыгрыша Кубка Стэнли Зайцев не набрал ни одного очка.