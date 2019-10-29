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Кагарлицкий: СКА должен по-другому выигрывать, без нервотрёпки

Кагарлицкий: СКА должен по-другому выигрывать, без нервотрёпки
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий СКА Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:1 Б). Питерский клуб прервал серию поражений из пяти матчей.

«Что об игре говорить? Один гол забили. Должны выигрывать такие матчи, но доводим до овертайма, до буллитов. Конечно, победа не может не радовать, но, наверное, мы должны по-другому выигрывать, без такой нервотрёпки. Пора уже.

Череповец – мой родной город, дома всегда приятно играть. Серия поражений, которой в Питере никогда не было, очень тревожила всех.

Согласен ли я с тем, что уровень команд в КХЛ выровнялся? Наверное, да. Кроме того, против СКА всегда играют на максимуме. Мы это ждали и готовились», — приводит слова Кагарлицкого пресс-служба КХЛ.

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