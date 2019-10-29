Ткачёв: СКА просто нужна победа, чтобы почувствовать уверенность. И нас прорвёт
Нападающий СКА Владимир Ткачёв прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:1 Б). Питерский клуб прервал серию поражений из пяти матчей.
«Хорошая игра, боевая. Первый и второй период начали робко, пропустили гол, на третий период выходили отыгрываться. Забили, завоевали одно очко.
Нам нужно больше голов забивать, а забиваем по одному. На тренировках работаем над реализацией – каждое упражнение, каждый бросок стараемся забивать. И это нужно на игру перенести. Я думаю, нам просто нужна победа, чтобы подняться психологически, почувствовать уверенность. И нас прорвёт», — приводит слова Ткачёва пресс-служба КХЛ.
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