«Баффало» дома проиграл «Аризоне» в серии буллитов

«Аризона Койотс» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало и завершилась со счётом 3:2 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал Ник Шмальц. 2 (1+1) очка набрал форвард «Аризоны» Конор Гарленд.

Голами в составе «Баффало» отметились: Джек Айкел и Джефф Скиннер. Голкипер хозяев Картер Хаттон отразил 42 броска из 44.

Российский защитник «Койотс» Илья Любушкин провёл на льду 10 минут, совершил 3 силовых приёма и заблокировал 3 броска.