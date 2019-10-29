«Баффало» дома проиграл «Аризоне» в серии буллитов
«Аризона Койотс» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало и завершилась со счётом 3:2 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал Ник Шмальц. 2 (1+1) очка набрал форвард «Аризоны» Конор Гарленд.
Голами в составе «Баффало» отметились: Джек Айкел и Джефф Скиннер. Голкипер хозяев Картер Хаттон отразил 42 броска из 44.
Российский защитник «Койотс» Илья Любушкин провёл на льду 10 минут, совершил 3 силовых приёма и заблокировал 3 броска.
НХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2019, вторник. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 3
Б
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Айкел (Скиннер, Райнхарт) – 03:31' (5x4) 2:0 Скиннер (Юханссон, Соботка) – 11:16' (5x5) 2:1 Гарленд (Хейтон, Экман-Ларссон) – 18:50' (5x5) 2:2 Сёдерберг (Гарленд, Голигоски) – 36:32' (5x4) 2:3 Шмальц – 65:00' (ПБ)
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