Бэкап Бобровского пропустил три гола за семь минут и был заменён на россиянина

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимает «Флориду Пантерз». После первого периода хозяева впереди со счётом 5:1.

Ворота «пантер» с первых минут защищал Сэм Монтембо. 22-летний канадец пропустил три шайбы после девяти бросков чуть менее, чем за семь минут, после чего был заменён на Сергея Бобровского. 31-летний россиянин за оставшиеся до конца периода 12 с небольшим минут пропустил ещё две шайбы после шести бросков.

В составе команды Трэвиса Грина отличились Брэндон Саттер, Тим Шаллер, Джейк Виртанен, Джей Ти Миллер и Джош Ливо. Единственная шайба «пантер» в активе Брайана Бойла.

Гол Шаллера можно посмотреть в официальном «твиттере» «Ванкувера»