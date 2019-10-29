Бобровский пропустил две шайбы после выхода на лёд и обратно заменён на Монтембо

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимает «Флориду Пантерз». После первого периода хозяева впереди со счётом 5:1.

Матч складывается крайне неудачным образом для голкиперов «Пантерз». Ворота «пантер» с первых минут защищал Сэм Монтембо. 22-летний канадец пропустил три шайбы после девяти бросков чуть менее, чем за семь минут, после чего был заменён на Сергея Бобровского.

31-летний россиянин за оставшиеся до конца периода 12 с небольшим минут пропустил ещё две шайбы после шести бросков. В первом перерыве тренерский штаб «Флориды» произвёл обратную замену голкипера — Бобровский уступил место Монтембо.

В составе команды Трэвиса Грина отличились Брэндон Саттер, Тим Шаллер, Джейк Виртанен, Джей Ти Миллер и Джош Ливо. Единственная шайба «пантер» в активе Брайана Бойла.

Видео гола Ливо можно посмотреть в официальном «твиттере» «Ванкувера»