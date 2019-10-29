О'Райлли — о травме Тарасенко: тяжёлая потеря, которая скажется на «Сент-Луисе»

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О’Райлли прокомментировал серьёзную травму Владимира Тарасенко. Российский форвард перенесёт операцию на левом плече и пропустит минимум пять месяцев.

«Непростая ситуация. Он является важной частью команды. Это тяжёлая потеря, которая на нас скажется. В его отсутствие всем нам надо быть лучше», — цитирует О’Райлли пресс-служба НХЛ.

Российский форвард пропустил выездную серию, в ходе которой команда встретилась с «Бостон Брюинз» и «Детройт Ред Уингз». Владимир, набиравший очки в пяти встречах подряд, получил повреждение за шесть минут до окончания первого периода матча с «Лос-Анджелес Кингз» (5:2), пытаясь убежать в отрыв от защитника «Кингз» Шона Уокера.

В нынешнем сезоне Тарасенко провёл 10 матчей в регулярном чемпионате, отметившись тремя заброшенными шайбами и семью результативными передачами. В минувшем сезоне российский форвард выиграл Кубок Стэнли в составе «Блюз».