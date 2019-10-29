«Ванкувер» разгромил «Флориду». У Дадонова голевая передача и «-4»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» разгромил «Флориду Пантерз». Матч завершился со счётом 7:2 в пользу команды Трэвиса Грина.

Матч сложился крайне неудачным образом для голкиперов «Пантерз». Ворота «пантер» с первых минут защищал Сэм Монтембо. 22-летний канадец пропустил три шайбы после девяти бросков чуть менее чем за семь минут, после чего был заменён на Сергея Бобровского.

31-летний россиянин за оставшиеся до конца периода 12 с небольшим минут пропустил ещё две шайбы после шести бросков. В первом перерыве тренерский штаб «Флориды» произвёл обратную замену голкипера — Бобровский уступил место Монтембо.

В составе команды Грина отличились Брэндон Саттер, Тим Шаллер, Джейк Виртанен, Джей Ти Миллер (дубль), Джош Ливо и Брок Бёзер. Шайба «пантер» в активе Брайана Бойла и Майка Хоффмана. Майку результативной передачей помог отличиться Евгений Дадонов, завершивший встречу с показателем полезности «-4».