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«Ванкувер» разгромил «Флориду». У Дадонова голевая передача и «-4»

«Ванкувер» разгромил «Флориду». У Дадонова голевая передача и «-4»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» разгромил «Флориду Пантерз». Матч завершился со счётом 7:2 в пользу команды Трэвиса Грина.

Матч сложился крайне неудачным образом для голкиперов «Пантерз». Ворота «пантер» с первых минут защищал Сэм Монтембо. 22-летний канадец пропустил три шайбы после девяти бросков чуть менее чем за семь минут, после чего был заменён на Сергея Бобровского.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2019, вторник. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
7 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Саттер (Ферланд, Ливо) – 01:14' (5x5)   2:0 Шаллер (Бигл, Эрикссон) – 04:25' (5x5)   3:0 Виртанен (Хорват, Пирсон) – 06:18' (5x5)   3:1 Бойл (Гаврилюк) – 08:09' (5x5)   4:1 Миллер (Петтерссон, Эдлер) – 09:35' (5x5)   5:1 Ливо (Ферланд, Эдлер) – 19:06' (5x5)   5:2 Хоффман (Яндл, Дадонов) – 32:58' (5x4)   6:2 Миллер (Эдлер, Петтерссон) – 39:31' (5x5)   7:2 Бёзер (Петтерссон) – 53:20' (5x5)

31-летний россиянин за оставшиеся до конца периода 12 с небольшим минут пропустил ещё две шайбы после шести бросков. В первом перерыве тренерский штаб «Флориды» произвёл обратную замену голкипера — Бобровский уступил место Монтембо.

В составе команды Грина отличились Брэндон Саттер, Тим Шаллер, Джейк Виртанен, Джей Ти Миллер (дубль), Джош Ливо и Брок Бёзер. Шайба «пантер» в активе Брайана Бойла и Майка Хоффмана. Майку результативной передачей помог отличиться Евгений Дадонов, завершивший встречу с показателем полезности «-4».

Бобровский пропустил две шайбы после выхода на лёд и обратно заменён на Монтембо
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