Результаты матчей НХЛ за 28 октября 2019 года

28 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось два матча.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

«Баффало Сэйбрз» проиграл «Аризоне Койотс» — 2:3 Б. Команда Рика Токкетта одержала шестую победу в последних семи матчах.

«Ванкувер Кэнакс» разгромил «Флориду Пантерз» — 7:2. Подопечные Трэвиса Грина одержали пятую победу в последних семи матчах.

С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семиматчевой серии «Бостон Брюинз». В 2018 году победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон Кэпиталз».