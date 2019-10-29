Результаты матчей НХЛ за 28 октября 2019 года
28 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось два матча.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
«Баффало Сэйбрз» проиграл «Аризоне Койотс» — 2:3 Б. Команда Рика Токкетта одержала шестую победу в последних семи матчах.
НХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2019, вторник. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 3
Б
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Айкел (Скиннер, Райнхарт) – 03:31' (5x4) 2:0 Скиннер (Юханссон, Соботка) – 11:16' (5x5) 2:1 Гарленд (Хейтон, Экман-Ларссон) – 18:50' (5x5) 2:2 Сёдерберг (Гарленд, Голигоски) – 36:32' (5x4) 2:3 Шмальц – 65:00' (ПБ)
«Ванкувер Кэнакс» разгромил «Флориду Пантерз» — 7:2. Подопечные Трэвиса Грина одержали пятую победу в последних семи матчах.
НХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2019, вторник. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
7 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Саттер (Ферланд, Ливо) – 01:14' (5x5) 2:0 Шаллер (Бигл, Эрикссон) – 04:25' (5x5) 3:0 Виртанен (Хорват, Пирсон) – 06:18' (5x5) 3:1 Бойл (Гаврилюк) – 08:09' (5x5) 4:1 Миллер (Петтерссон, Эдлер) – 09:35' (5x5) 5:1 Ливо (Ферланд, Эдлер) – 19:06' (5x5) 5:2 Хоффман (Яндл, Дадонов) – 32:58' (5x4) 6:2 Миллер (Эдлер, Петтерссон) – 39:31' (5x5) 7:2 Бёзер (Петтерссон) – 53:20' (5x5)
С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семиматчевой серии «Бостон Брюинз». В 2018 году победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон Кэпиталз».
Бобровский пропустил две шайбы после выхода на лёд и обратно заменён на Монтембо
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