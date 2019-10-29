Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Малкин: США — мой второй дом. У моего ребёнка американский паспорт

Малкин: США — мой второй дом. У моего ребёнка американский паспорт
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал об американском гражданстве.

«У моего ребёнка американский паспорт. Возможно, он пойдёт тут в школу. США — мой второй дом. Я здесь 13 лет. Моя жена здесь. Мне не нравится, когда США сражаются против России.

У нас в России есть свои законы, согласно которым можно иметь два паспорта, и в этом нет ничего плохого. Не переживаю насчёт этого. У моего ребёнка два паспорта», — цитирует Малкина Triblive.

Ранее юрист Дмитрий Мачихин, занимавшийся юридической поддержкой бизнес-проекта нападающего «Питтсбурга», рассказал о наличии американского гражданства у российского хоккеиста. Напомним, Малкин входит в общественное движение Putin Team, созданное капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Резцова: почему каким-то чинушам и олигархам можно так делать, а Малкину — нет?
Агент Малкина — о гражданстве США: почему вас это вообще должно волновать?
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019