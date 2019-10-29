Малкин: США — мой второй дом. У моего ребёнка американский паспорт

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал об американском гражданстве.

«У моего ребёнка американский паспорт. Возможно, он пойдёт тут в школу. США — мой второй дом. Я здесь 13 лет. Моя жена здесь. Мне не нравится, когда США сражаются против России.

У нас в России есть свои законы, согласно которым можно иметь два паспорта, и в этом нет ничего плохого. Не переживаю насчёт этого. У моего ребёнка два паспорта», — цитирует Малкина Triblive.

Ранее юрист Дмитрий Мачихин, занимавшийся юридической поддержкой бизнес-проекта нападающего «Питтсбурга», рассказал о наличии американского гражданства у российского хоккеиста. Напомним, Малкин входит в общественное движение Putin Team, созданное капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

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