«Северсталь» произвела обмен с «Ладой»

«Лада» произвела обмен с «Северсталью», сообщается в официальном «твиттере» клуба Высшей хоккейной лиги. В Тольятти переходит нападающий Андрей Белозёров, а череповецкий клуб взамен получил денежную компенсацию. Воспитанник челябинского «Мечела» будет играть за «Ладу» под 93-м номером.

В сезоне-2019/20 Белозёров выступал за «Молот-Прикамье», с которым у «Северстали» заключён договор о сотрудничестве. В 19 матчах за пермский клуб Андрей набрал 11 (5+6) очков.

В сезоне-2018/19 23-летний российский нападающий играл в усть-каменогорском «Торпедо», в 56 матчах регулярного чемпионата ВХЛ он набрал 55 (29+26) очков, заняв второе место в списке снайперов и бомбардиров лиги вслед за Александром Тимирёвым.