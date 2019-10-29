Малкин: я хороший парень. А случившееся похоже на сумасшедшее утро

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал информацию о возможных юридических проблемах из-за своих вложений в блокчейн-стартап.

«Нет, забудьте об этом. Ерунда. Знаете, мне всё это не нравится. Я не хочу говорить об этом прямо сейчас. Я знаю, что являюсь хорошим парнем. Не знаю, что сказать по этому поводу. Всё, что случилось, немного похоже на сумасшедшее утро. Но знаю, что для меня в этом нет ничего плохого», – цитирует Малкина Triblive.

Ранее юрист Дмитрий Мачихин, занимавшийся юридической поддержкой бизнес-проекта нападающего «Питтсбурга», рассказал о наличии американского гражданства у российского хоккеиста. Напомним, Малкин входит в общественное движение Putin Team, созданное капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Евгению пришлось объяснить, зачем он получил американский паспорт.