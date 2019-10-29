Слепышев — о «мельницах» Миронова: падать больно, можно костей не собрать

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев прокомментировал троллинг в «Инстаграме» защитника московского «Динамо» Андрея Миронова после последнего дерби.
Диалог хоккеистов начался с того, что защитник бело-голубых выложил видео, на котором запечатлена его мельница против форварда ЦСКА Иржи Секача. Слепышев отреагировал в комментариях к посту, спросив защитника «Динамо», как завершилось дерби, намекая на победу ЦСКА со счётом 2:1.
«Ну, видно, ему дороги эти «мельницы». Он их отрабатывает, коллекционирует, потом, это фирменный прием динамовских защитников. В случае с Секачем все было эффектно, я бы не захотел оказаться на его месте. Падать больно, можно костей не собрать, если не успел сгруппироваться. Но если честно, Иржи был уже без шайбы. Да мы с Андреем приятели, никаких обид. Просто подкалываем друг друга», — цитирует Слепышева пресс-служба «армейского» клуба.
- 29 октября 2019
-
12:22
-
12:00
-
11:37
-
11:20
-
11:00
-
10:47
-
10:30
-
10:10
-
09:46
-
09:30
-
09:05
-
08:33
-
08:26
-
08:10
-
07:50
-
07:30
-
06:49
-
06:25
-
06:12
-
06:06
-
04:59
-
03:55
-
02:53
-
02:30
-
02:21
-
00:00
- 28 октября 2019
-
23:30
-
23:11
-
23:00
-
22:53
-
22:41
-
22:30
-
22:11
-
22:05
-
21:58