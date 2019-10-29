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Слепышев — о «мельницах» Миронова: падать больно, можно костей не собрать

Слепышев — о «мельницах» Миронова: падать больно, можно костей не собрать
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев прокомментировал троллинг в «Инстаграме» защитника московского «Динамо» Андрея Миронова после последнего дерби.

Диалог хоккеистов начался с того, что защитник бело-голубых выложил видео, на котором запечатлена его мельница против форварда ЦСКА Иржи Секача. Слепышев отреагировал в комментариях к посту, спросив защитника «Динамо», как завершилось дерби, намекая на победу ЦСКА со счётом 2:1.

«Ну, видно, ему дороги эти «мельницы». Он их отрабатывает, коллекционирует, потом, это фирменный прием динамовских защитников. В случае с Секачем все было эффектно, я бы не захотел оказаться на его месте. Падать больно, можно костей не собрать, если не успел сгруппироваться. Но если честно, Иржи был уже без шайбы. Да мы с Андреем приятели, никаких обид. Просто подкалываем друг друга», — цитирует Слепышева пресс-служба «армейского» клуба.

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