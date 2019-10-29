«Почему Хартли не пьёт алкоголь? С утра будет Сушинский». Шутки от «Авангарда»

«Авангард» продолжил клубную серию «Лиги хоккейных шуток». Участниками третьего выпуска стали нападающие «ястребов» Андрей Стась и Сергей Широков.
— Почему у хоккеистов в Западной конференции мало секса?
— Потому что много «Динамо».
— Как хейтеры называют обещания «Авангарда» вернуться в Омск?
— Басни Крылова.
— Почему хоккеисты «Куньлуня» не любят ездить на выезд?
— «Куньлень».
— Почему «Авангард» не продлил контракт с Виктором Стольбергом?
— Потому что он заправлялся на «Лукойле».
— Чем Сушинский лучше Путина?
— Тем, что он сумел убрать Медведева.
— Что висит на бардачке в машине Андрея Стася?
— Иконостась.
— Кто не рад тому, что Дедунов самый быстрый?
— Жена Дедунова.
— Почему Хартли не пьёт алкоголь?
— С утра будет Сушинский.
Полный выпуск можно посмотреть на YouTube-канале «Авангарда».
- 29 октября 2019
-
13:48
-
13:40
-
13:15
-
12:41
-
12:37
-
12:22
-
12:00
-
11:37
-
11:20
-
11:00
-
10:47
-
10:30
-
10:10
-
09:46
-
09:30
-
09:05
-
08:33
-
08:26
-
08:10
-
07:50
-
07:30
-
06:49
-
06:25
-
06:12
-
06:06
-
04:59
-
03:55
-
02:53
-
02:30
-
02:21
-
00:00
- 28 октября 2019
-
23:30
-
23:11
-
23:00
-
22:53