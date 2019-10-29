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«Почему Хартли не пьёт алкоголь? С утра будет Сушинский». Шутки от «Авангарда»

«Почему Хартли не пьёт алкоголь? С утра будет Сушинский». Шутки от «Авангарда»
Хоккей / КХЛ 0

«Авангард» продолжил клубную серию «Лиги хоккейных шуток». Участниками третьего выпуска стали нападающие «ястребов» Андрей Стась и Сергей Широков.

Почему у хоккеистов в Западной конференции мало секса?
— Потому что много «Динамо».

Как хейтеры называют обещания «Авангарда» вернуться в Омск?
— Басни Крылова.

Почему хоккеисты «Куньлуня» не любят ездить на выезд?
— «Куньлень».

Почему «Авангард» не продлил контракт с Виктором Стольбергом?
— Потому что он заправлялся на «Лукойле».

Чем Сушинский лучше Путина?
— Тем, что он сумел убрать Медведева.

Что висит на бардачке в машине Андрея Стася?
— Иконостась.

Кто не рад тому, что Дедунов самый быстрый?
— Жена Дедунова.

Почему Хартли не пьёт алкоголь?
— С утра будет Сушинский.

Полный выпуск можно посмотреть на YouTube-канале «Авангарда».

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