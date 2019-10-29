«Почему Хартли не пьёт алкоголь? С утра будет Сушинский». Шутки от «Авангарда»

«Авангард» продолжил клубную серию «Лиги хоккейных шуток». Участниками третьего выпуска стали нападающие «ястребов» Андрей Стась и Сергей Широков.

— Почему у хоккеистов в Западной конференции мало секса?

— Потому что много «Динамо».

— Как хейтеры называют обещания «Авангарда» вернуться в Омск?

— Басни Крылова.

— Почему хоккеисты «Куньлуня» не любят ездить на выезд?

— «Куньлень».

— Почему «Авангард» не продлил контракт с Виктором Стольбергом?

— Потому что он заправлялся на «Лукойле».

— Чем Сушинский лучше Путина?

— Тем, что он сумел убрать Медведева.

— Что висит на бардачке в машине Андрея Стася?

— Иконостась.

— Кто не рад тому, что Дедунов самый быстрый?

— Жена Дедунова.

— Почему Хартли не пьёт алкоголь?

— С утра будет Сушинский.

Полный выпуск можно посмотреть на YouTube-канале «Авангарда».