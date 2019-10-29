В. Ерёменко: с таким уровнем КХЛ в ближайшие два-три года могу уехать в НХЛ
Защитник минского «Динамо» Владислав Ерёменко прокомментировал решение перейти в белорусский клуб после нескольких сезонов в юниорских лигах Канады.
«Думал, что играть ещё год в юниорской лиге – конец для меня. Не хотел больше там выступать. Должен был выйти на новый уровень: играть с мастерами уровня КХЛ и НХЛ. Считаю, что могу потянуть этот уровень. Если бы остался в Америке, были бы в этом свои плюсы и минусы.
Основной – «Динамо» делает ставку на молодых игроков, а играть в КХЛ – большой шаг вперёд в развитии. С такими тренерами и уровнем лиги в ближайшие два-три года могу уехать в НХЛ, если, конечно, буду прогрессировать. Приехал сюда, чтобы стать лучше и приблизиться к НХЛ», — цитирует Ерёменко «Прессбол».
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