Хартли: «Динамо» играет хорошо. Шипачёв не тот игрок, которого легко закрыть

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо». Бело-голубые подходят к встрече с трёхматчевой серией побед.
«В начале сезона «Динамо» не показывало своей игры, но сейчас они играют очень хорошо. Мы знаем, что сезон — это марафон. Посмотрите на талантливых хоккеистов в их составе, например, на Шипачёва. Это совсем не тот игрок, которого легко закрыть. Он может забивать, а может разыгрывать комбинации. Сейчас это один из лучших плеймейкеров в КХЛ.
Так что «Авангард» ждёт непростое испытание, но мы должны придерживаться своей тактики. Так же, как это и было в матче с ЦСКА. Мы следим за состоянием игроков. Назначаем раскатки по желанию, даём выходные, да и хоккеисты профессионалы, так что всё хорошо», — сказал Хартли в эфире клубного телевидения.
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