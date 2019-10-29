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The Hockey News: соперники будут бить Тарасенко в больное плечо каждую смену

The Hockey News: соперники будут бить Тарасенко в больное плечо каждую смену
Хоккей / НХЛ 0

Обозреватель авторитетного издания The Hockey News Кен Кэмпбелл прокомментировал травму плеча нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко, из-за которой россиянин выбыл на срок около пяти месяцев.

«С травмой плеча Тарасенко не является эффективным игроком. Об этом свидетельствует тот факт, что Владимир повредил плечо во втором матче финала Кубка Стэнли 2019 года, а затем в пяти встречах забросил только одну шайбу и сделал две передачи.

Совершенно очевидно, что у Тарасенко есть серьёзные проблемы с плечом, которые нельзя было исправить хирургически за один раз. И первое, что будут делать соперники «Блюз», — это нацеливаться на его больное плечо и бить туда каждую смену. Если не считать реабилитацию, это плечо рискует стать проблемой и для самого хоккеиста, и для «Сент-Луиса», — отметил Кэмпбелл.

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