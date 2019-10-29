Губерниев: не по фигу, какой паспорт у Малкина? Он Россию меньше любить будет?

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость, что у форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина есть американское гражданство.

«А разве не по фигу ли нам, какой паспорт у Малкина!!! Он что? Россию меньше любить будет??? Или хуже играть в хоккей??? Отстаньте от Малкина, он классный и у него моя подруга Кастерова жена!!! Вперёд, Малкины!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале «Реальный Гу».

Ранее юрист Дмитрий Мачихин, занимавшийся юридической поддержкой бизнес-проекта нападающего «Питтсбурга», рассказал о наличии американского гражданства у российского хоккеиста. Напомним, Малкин входит в общественное движение Putin Team, созданное капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Евгению пришлось объяснить, зачем он получил американский паспорт.