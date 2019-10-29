Лидер минского «Динамо» Пулккинен примет участие в выездной серии

29 хоккеистов минского «Динамо» отправились в выездное турне, информирует пресс-служба «зубров». В ходе поездки команде Крэйга Вудкрофта предстоит сыграть с «Трактором», «Магниткой» и «Салаватом Юлаевым».

Вратари: Юнас Энрот, Михаил Карнаухов, Никита Толопило.

Защитники: Дмитрий Знахаренко, Кирилл Готовец, Олег Евенко, Даниил Бокун, Роман Дюков, Марк-Андре Граньяни, Владислав Ерёменко, Павел Денисов, Никита Крыскин.

Нападающие: Александр Павлович, Андрей Степанов, Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Игорь Мартынов, Андрей Костицын, Никита Феоктистов, Франсис Паре, Александр Когалёв, Шейн Принс, Артём Демков, Дрю Шор, Теэму Пулккинен, Вячеслав Грецкий, Райан Спунер, Евгений Дадонов, Андрей Павленко.