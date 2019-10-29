«Спартак» расторг контракт с защитником Кутузовым

Московский «Спартак» расторг соглашение с защитником Александром Кутузовым, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне 33-летний защитник сыграл пять матчей в регулярном чемпионате КХЛ, не отметился результативными действиями и заработал показатель полезности "-1". В последний раз Кутузов выходил на лёд в матче КХЛ 17 сентября в матче с «Барысом» (0:3). В конце сентября московский клуб поместил Александра в список отказов, откуда его никто не забрал. В октябре Александр играл в ВХЛ за «Химик».

Статистика Александра Кутузова в ВХЛ в сезоне-2019/20

Опытный защитник является воспитанником тверской школы хоккея, в КХЛ выступал за «Нефтехимик», «Сибирь», московское «Динамо», «Салават Юлаев», ЦСКА и «Локомотив». В минувшем сезоне Кутузов играл за ярославский «Локомотив». Александр забросил одну шайбу и сделал восемь голевых передач в 41 матче регулярного чемпионата, заработав показатель полезности "+7". В восьми матчах плей-офф очков не набрал.