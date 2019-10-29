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«Барыс» — «Металлург»: стали известны составы команд

«Барыс» — «Металлург»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы казахстанского «Барыса» и магнитогорского «Металлурга» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча в Нур-Султане состоится сегодня, 29 октября, начало матча — в 16:30 мск.

«Барыс»:

Паскуале (Кудрявцев);
Маклюков — Диц, Старченко — Найт — Тангрэди;
Метальников — Блэкер, Акользин — Бойд — Шевченко;
Клещенко — Шалапов, Михайлис — Валк — Петухов;
Орехов, Мусоров, Асетов — Сагадеев — Шестаков.

«Металлург» Мг:

Галимов (Кошечкин);
Антипин — Береглазов, Мозякин — Нестрашил — Паршин;
Бирюков — Яковлев, Потехин — Расмуссен — Козун;
Дронов — Матушкин, Дорофеев — Локтионов — Кулёмин;
Минулин, Рожков, Коробкин — Любимов — Тимкин.

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