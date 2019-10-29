«Барыс» — «Металлург»: стали известны составы команд

Стали известны составы казахстанского «Барыса» и магнитогорского «Металлурга» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча в Нур-Султане состоится сегодня, 29 октября, начало матча — в 16:30 мск.



«Барыс»:



Паскуале (Кудрявцев);

Маклюков — Диц, Старченко — Найт — Тангрэди;

Метальников — Блэкер, Акользин — Бойд — Шевченко;

Клещенко — Шалапов, Михайлис — Валк — Петухов;

Орехов, Мусоров, Асетов — Сагадеев — Шестаков.



«Металлург» Мг:



Галимов (Кошечкин);

Антипин — Береглазов, Мозякин — Нестрашил — Паршин;

Бирюков — Яковлев, Потехин — Расмуссен — Козун;

Дронов — Матушкин, Дорофеев — Локтионов — Кулёмин;

Минулин, Рожков, Коробкин — Любимов — Тимкин.