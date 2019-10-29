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Тренер «Сан-Антонио»: Костину пока не везёт с голами, но он на правильном пути

Тренер «Сан-Антонио»: Костину пока не везёт с голами, но он на правильном пути
Хоккей / АХЛ 0

Дрю Баннистер, главный тренер «Сан-Антонио», фарм-клуба «Сент-Луис Блюз», поделился мнением об игре российского нападающего Клима Костина. Напомним, недавно из-за травмы плеча на пять месяцев выбыл лидер «блюзменов» Владимир Тарасенко.

«Костин способен влиять на игру разными способами. Возможно, ему пока не везёт в том, что касается собственных голов, но он несомненно создаёт возможности для партнёров и куда увереннее стал выглядеть при обороне своих ворот. Его игра стала более строгой и стабильной по сравнению с прошлым годом. У нас с ним ещё хватает работы, но Клим несомненно на правильном пути», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

В восьми матчах АХЛ Костин набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности "-1".

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