Тренер «Сан-Антонио»: Костину пока не везёт с голами, но он на правильном пути

Дрю Баннистер, главный тренер «Сан-Антонио», фарм-клуба «Сент-Луис Блюз», поделился мнением об игре российского нападающего Клима Костина. Напомним, недавно из-за травмы плеча на пять месяцев выбыл лидер «блюзменов» Владимир Тарасенко.



«Костин способен влиять на игру разными способами. Возможно, ему пока не везёт в том, что касается собственных голов, но он несомненно создаёт возможности для партнёров и куда увереннее стал выглядеть при обороне своих ворот. Его игра стала более строгой и стабильной по сравнению с прошлым годом. У нас с ним ещё хватает работы, но Клим несомненно на правильном пути», — цитирует тренера официальный сайт лиги.



В восьми матчах АХЛ Костин набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности "-1".