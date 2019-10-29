Тренер «Сан-Антонио»: Костину пока не везёт с голами, но он на правильном пути
Дрю Баннистер, главный тренер «Сан-Антонио», фарм-клуба «Сент-Луис Блюз», поделился мнением об игре российского нападающего Клима Костина. Напомним, недавно из-за травмы плеча на пять месяцев выбыл лидер «блюзменов» Владимир Тарасенко.
«Костин способен влиять на игру разными способами. Возможно, ему пока не везёт в том, что касается собственных голов, но он несомненно создаёт возможности для партнёров и куда увереннее стал выглядеть при обороне своих ворот. Его игра стала более строгой и стабильной по сравнению с прошлым годом. У нас с ним ещё хватает работы, но Клим несомненно на правильном пути», — цитирует тренера официальный сайт лиги.
В восьми матчах АХЛ Костин набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности "-1".
Перрон — о травме Тарасенко: у молодёжи будет хорошая возможность себя проявить
Читайте также
- 29 октября 2019
-
17:16
-
16:50
-
16:08
-
15:47
-
15:31
-
15:15
-
15:05
-
14:40
-
14:25
-
14:15
-
14:10
-
13:48
-
13:40
-
13:15
-
12:41
-
12:37
-
12:22
-
12:00
-
11:37
-
11:20
-
11:00
-
10:47
-
10:30
-
10:10
-
09:46
-
09:30
-
09:05
-
08:33
-
08:26
-
08:10
-
07:50
-
07:30
-
06:49
-
06:25
-
06:12
Партнерский контент