«Нэшвилл» подписал новый контракт с Йози, общая сумма — около $ 72 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» заключил новое соглашение с защитником Романом Йози, информирует Sportsnet. По информации издания, контракт рассчитан на восемь лет, годовая зарплата чуть превысит $ 9 млн. Нынешний семилетний контракт Йоси завершается по окончании сезона-2019/20.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20



В текущем регулярном чемпионате НХЛ Йози принял участие в 11 матчах, записав на свой счёт 13 (5+8) баллов при показателе полезности "+8" и 15 минутах штрафного времени. В среднем защитник проводит на площадке около 24 с половиной минут за матч.



Йози всю карьеру в Национальной хоккейной лиге выступает за «Нэшвилл», нынешний сезон для него девятый в клубе.