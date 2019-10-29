Форварды «Автомобилиста» не забивают 11 периодов, у Доуса семь матчей без голов

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» оказалась сильнее екатеринбургского «Автомобилиста», встреча завершилась со счётом 3:0.



Форварды екатеринбургской команды не забивают на протяжении последних 11 периодов. Последнюю шайбу атакующая линия «Автомобилиста» забросила 18 октября, когда отличился форвард Анатолий Голышев во встрече с «Авангардом». Лидер клуба и один из самых высокооплачиваемых игроков КХЛ Найджел Доус не забивает на протяжении семи игр.



Подопечные Андрея Мартемьянова проиграли семь последних матчей и покинули зону плей-офф, хотя ещё недавно возглавляли Восточную конференцию, начав сезон с восьми побед подряд.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Автомобилист» потерпел седьмое поражение подряд, уступив «Сибири»