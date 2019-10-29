Форварды «Автомобилиста» не забивают 11 периодов, у Доуса семь матчей без голов
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» оказалась сильнее екатеринбургского «Автомобилиста», встреча завершилась со счётом 3:0.
Форварды екатеринбургской команды не забивают на протяжении последних 11 периодов. Последнюю шайбу атакующая линия «Автомобилиста» забросила 18 октября, когда отличился форвард Анатолий Голышев во встрече с «Авангардом». Лидер клуба и один из самых высокооплачиваемых игроков КХЛ Найджел Доус не забивает на протяжении семи игр.
Подопечные Андрея Мартемьянова проиграли семь последних матчей и покинули зону плей-офф, хотя ещё недавно возглавляли Восточную конференцию, начав сезон с восьми побед подряд.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Автомобилист» потерпел седьмое поражение подряд, уступив «Сибири»
Читайте также
- 29 октября 2019
-
18:34
-
18:32
-
18:29
-
18:15
-
17:55
-
17:47
-
17:46
-
17:16
-
16:50
-
16:08
-
15:47
-
15:31
-
15:15
-
15:05
-
14:40
-
14:25
-
14:15
-
14:10
-
13:48
-
13:40
-
13:15
-
12:41
-
12:37
-
12:22
-
12:00
-
11:37
-
11:20
-
11:00
-
10:47
-
10:30
-
10:10
-
09:46
-
09:30
-
09:05
-
08:33
Партнерский контент