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Форварды «Автомобилиста» не забивают 11 периодов, у Доуса семь матчей без голов

Форварды «Автомобилиста» не забивают 11 периодов, у Доуса семь матчей без голов
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» оказалась сильнее екатеринбургского «Автомобилиста», встреча завершилась со счётом 3:0.

Форварды екатеринбургской команды не забивают на протяжении последних 11 периодов. Последнюю шайбу атакующая линия «Автомобилиста» забросила 18 октября, когда отличился форвард Анатолий Голышев во встрече с «Авангардом». Лидер клуба и один из самых высокооплачиваемых игроков КХЛ Найджел Доус не забивает на протяжении семи игр.

Подопечные Андрея Мартемьянова проиграли семь последних матчей и покинули зону плей-офф, хотя ещё недавно возглавляли Восточную конференцию, начав сезон с восьми побед подряд.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Автомобилист» потерпел седьмое поражение подряд, уступив «Сибири»
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