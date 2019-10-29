Кастерова — о наличии у Малкина паспорта США: какие могут быть проблемы?
Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, прокомментировала информацию о наличии у её мужа американского паспорта.
«Какие могут быть с этим проблемы? Женя всегда в составе (сборной — прим. «Чемпионата»), если позволяет здоровье», — рассказала Кастерова изданию «Подъем».
Ранее юрист Дмитрий Мачихин, занимавшийся юридической поддержкой бизнес-проекта нападающего «Питтсбурга», рассказал о наличии американского гражданства у российского хоккеиста. Напомним, Малкин входит в общественное движение Putin Team, созданное капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Евгению пришлось объяснить, зачем он получил американский паспорт.
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«США – мой второй дом». Почему американский паспорт Малкина – это нормально
Говорить про отсутствие патриотизма и предательство просто глупо.
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