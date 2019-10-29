Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кастерова — о наличии у Малкина паспорта США: какие могут быть проблемы?

Кастерова — о наличии у Малкина паспорта США: какие могут быть проблемы?
Хоккей / НХЛ 0

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, прокомментировала информацию о наличии у её мужа американского паспорта.

«Какие могут быть с этим проблемы? Женя всегда в составе (сборной — прим. «Чемпионата»), если позволяет здоровье», — рассказала Кастерова изданию «Подъем».

Ранее юрист Дмитрий Мачихин, занимавшийся юридической поддержкой бизнес-проекта нападающего «Питтсбурга», рассказал о наличии американского гражданства у российского хоккеиста. Напомним, Малкин входит в общественное движение Putin Team, созданное капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Евгению пришлось объяснить, зачем он получил американский паспорт.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

«США – мой второй дом». Почему американский паспорт Малкина – это нормально
Говорить про отсутствие патриотизма и предательство просто глупо.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019