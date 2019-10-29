Заварухин: предполагали, что «Автомобилист» с первых минут пойдёт вперёд

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин подвёл итог домашнего матча с «Автомобилистом» (3:0).



«Играли против мастеровитой команды. Без обороны никуда, сыграли очень дисциплинированно, ловили шайбы на себя. Здорово сыграл вратарь – вытащил выход «1 в 0», команда зарядилась от него. Хотел бы поблагодарить ребят за самоотверженную игру, зрителей за поддержку. Очень здорово болели за нас. Мы не имеем права проигрывать при такой поддержке.



Ожидали, что «Автомобилист» пойдёт в прессинге двумя, у них до этого не было игры. Предполагали, что так будет. У них были довольно неплохие моменты. Ребята здорово сыграли, много бросков заблокировали – даже по два-три в смене. Просто сыграли хорошо в обороне, в средней зоне.



Почему преобразился Пельтола? Поменяли звено, в том звене он больше играл в обороне. Здесь совпали пазлы, сейчас они играют вместе довольно неплохо, не хотелось бы их разбивать перед игрой. Сейчас он добавил команде нужные голы.



Стоит ли ждать Шашкова в составе? Мы рассматриваем его, никого не забываем. Он должен скоро присоединиться к нам. Надеемся на него, что у него пошло после травмы. Время в Новокузнецке пошло ему на пользу», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

«Автомобилист» потерпел седьмое поражение подряд, уступив «Сибири»