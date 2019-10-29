Доус: каждое поражение добавляет психологического груза. Не знаю, что происходит
Капитан екатеринбургского «Автомобилиста» Найджел Доус прокомментировал поражение от новосибирской «Сибири» (0:3), которое стало для его команды седьмым подряд. Сам Доус не забивает на протяжении семи последних матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Мы неплохо начали первый период, заработали два большинства. К сожалению, своих шансов «Автомобилист» не использовал, а «Сибирь» прибавляла с каждой минутой. Увы, в последних матчах мы катастрофически мало забиваем. Трудно сказать, что происходит. Каждое поражение добавляет психологического груза, его все ощущают. Но нужно переламывать ситуацию, работать», — сказал Доус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.
«Автомобилист» потерпел седьмое поражение подряд, уступив «Сибири»
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