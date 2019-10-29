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«Спартак» — «Йокерит»: в воротах гостей сыграет Ниеми

«Спартак» — «Йокерит»: в воротах гостей сыграет Ниеми
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы московского «Спартака» и финского «Йокерита» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Москве состоится сегодня, 29 октября, начало матча — в 19:30 мск.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Спартак»:

Гудачек (Беспалов);
Рылов — Херсли, Фёдоров — Зубов — Даугавиньш;
Кутейкин — Вишневский, Карсумс — Ганзл — Хохлачёв;
Гончаров — Педан, Галимов — Юньков — Никонцев;
Тришин, Цыплаков, Кокарев — Аркалов — Котляревский.

«Йокерит»:

Ниеми (Калниньш);
Лехтонен — Грант, Йоэнсуу — Контиола — Анттила;
Лёв — Лепистё, Мяэналанен — О`Нилл — Иконен;
Эронен — Лауридсен, Савинайнен — Регин — Хаапала;
Кивистё, Оксанен — Ниеми — Хальме.

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