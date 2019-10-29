«Спартак» — «Йокерит»: в воротах гостей сыграет Ниеми

Стали известны составы московского «Спартака» и финского «Йокерита» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Москве состоится сегодня, 29 октября, начало матча — в 19:30 мск.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Рылов — Херсли, Фёдоров — Зубов — Даугавиньш;

Кутейкин — Вишневский, Карсумс — Ганзл — Хохлачёв;

Гончаров — Педан, Галимов — Юньков — Никонцев;

Тришин, Цыплаков, Кокарев — Аркалов — Котляревский.



«Йокерит»:



Ниеми (Калниньш);

Лехтонен — Грант, Йоэнсуу — Контиола — Анттила;

Лёв — Лепистё, Мяэналанен — О`Нилл — Иконен;

Эронен — Лауридсен, Савинайнен — Регин — Хаапала;

Кивистё, Оксанен — Ниеми — Хальме.