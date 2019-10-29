«Динамо» М — «Авангард»: опубликованы составы команд
Стали известны составы московского «Динамо» и омского «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Москве состоится сегодня, 29 октября, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Динамо» Москва:
Бочаров (Ерёменко);
Хиетанен — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;
Волков — Миронов, Моисеев — Игумнов — Кулёмин;
Лямин — Зайцев, Алексеев — Полыгалов — Брюквин;
Бойков, Огурцов, Афиногенов — Ефремов — Петунин.
«Авангард»:
Бобков (Судницин);
Бондарев — Покка, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;
Пивцакин — Франсон, Широков — Семёнов — Андригетто;
Мартынов — Войнов, Дедунов — Стась — Потапов;
Макаров — Пьянов — Кошелев.
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