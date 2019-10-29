«Динамо» М — «Авангард»: опубликованы составы команд

Стали известны составы московского «Динамо» и омского «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Москве состоится сегодня, 29 октября, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Динамо» Москва:



Бочаров (Ерёменко);

Хиетанен — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;

Волков — Миронов, Моисеев — Игумнов — Кулёмин;

Лямин — Зайцев, Алексеев — Полыгалов — Брюквин;

Бойков, Огурцов, Афиногенов — Ефремов — Петунин.



«Авангард»:



Бобков (Судницин);

Бондарев — Покка, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;

Пивцакин — Франсон, Широков — Семёнов — Андригетто;

Мартынов — Войнов, Дедунов — Стась — Потапов;

Макаров — Пьянов — Кошелев.