Мартемьянов: к отставке я готов всегда

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов после матча с новосибирской «Сибирью» (0:3) прокомментировал свою возможную отставку и рассказал о планах по селекционной работе. Екатеринбургский клуб, в сентябре возглавлявший Восточную конференцию, проиграл семь матчей подряд и выбыл из зоны плей-офф.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20
«Готов ли к отставке? Я к отставке готов всегда.
Будем думать по обменам. Рассматривается вариант, что один из хоккеистов поедет домой и не будет с нами продолжать поездку. Будут действия, однозначно», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.
В прошлом сезоне «Автомобилист» выиграл Восточную конференцию, вылетев во втором раунде плей-офф.
- 29 октября 2019
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