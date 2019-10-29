Мартемьянов: к отставке я готов всегда

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов после матча с новосибирской «Сибирью» (0:3) прокомментировал свою возможную отставку и рассказал о планах по селекционной работе. Екатеринбургский клуб, в сентябре возглавлявший Восточную конференцию, проиграл семь матчей подряд и выбыл из зоны плей-офф.



Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20



«Готов ли к отставке? Я к отставке готов всегда.



Будем думать по обменам. Рассматривается вариант, что один из хоккеистов поедет домой и не будет с нами продолжать поездку. Будут действия, однозначно», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.



В прошлом сезоне «Автомобилист» выиграл Восточную конференцию, вылетев во втором раунде плей-офф.