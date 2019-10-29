Никита Гусев работал на тренировке «Нью-Джерси» как 13-й форвард

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев может пропустить встречу с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Как сообщает североамериканский журналист Аманда Стейн, Гусев провёл тренировку в качестве 13-го форварда, периодически подменяя Майлса Вуда в четвёртом звене.



В этом сезоне Гусев принял участие в девяти матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.



В июле российского нападающего выменяли из клуба «Вегас Голден Найтс» в «Нью-Джерси». Хоккеист сразу подписал контракт на два сезона со среднегодовой зарплатой в $ 4,5 млн. Таким образом, за два сезона Никита заработает $ 9 млн.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

Суровая реальность НХЛ для русской звезды. В чём проблемы Гусева в «Нью-Джерси»? Из Никиты слишком рано сделали супергероя, а он поверил и теперь идёт по пути Шипачёва.