Кузнецов: Михеев как собака — на английском понимает, но говорить не может
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал разговор с форвардом «Торонто Мэйпл Лифс» Ильёй Михеевым и пошутил над уровнем знания английского языка новичка канадского коллектива.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
«Сейчас Михеев — как собака. Он понимает, но не может говорить», — приводит слова Кузнецова североамериканский журналист Ланс Хорнби.
В нынешнем сезоне Илья принял участие в 13 матчах регулярного чемпионата НХЛ, записав на свой счёт четыре заброшенные шайбы и шесть голевых передач. Илья Михеев получил большую популярность в Северной Америке после того, как в одном из первых интервью удивился, что в Канаде не любят есть суп.
Американская компания подарила Илье Михееву набор супов
Читайте также
- 29 октября 2019
-
20:36
-
20:25
-
20:18
-
20:06
-
19:48
-
19:30
-
19:16
-
19:08
-
19:03
-
18:58
-
18:52
-
18:48
-
18:45
-
18:42
-
18:34
-
18:32
-
18:29
-
18:15
-
17:55
-
17:47
-
17:46
-
17:16
-
16:50
-
16:08
-
15:47
-
15:31
-
15:15
-
15:05
-
14:40
-
14:25
-
14:15
-
14:10
-
13:48
-
13:40
-
13:15
Партнерский контент