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Кузнецов: Михеев как собака — на английском понимает, но говорить не может

Кузнецов: Михеев как собака — на английском понимает, но говорить не может
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал разговор с форвардом «Торонто Мэйпл Лифс» Ильёй Михеевым и пошутил над уровнем знания английского языка новичка канадского коллектива.

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«Сейчас Михеев — как собака. Он понимает, но не может говорить», — приводит слова Кузнецова североамериканский журналист Ланс Хорнби.

В нынешнем сезоне Илья принял участие в 13 матчах регулярного чемпионата НХЛ, записав на свой счёт четыре заброшенные шайбы и шесть голевых передач. Илья Михеев получил большую популярность в Северной Америке после того, как в одном из первых интервью удивился, что в Канаде не любят есть суп.

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