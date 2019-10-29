Кузнецов: Михеев как собака — на английском понимает, но говорить не может

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал разговор с форвардом «Торонто Мэйпл Лифс» Ильёй Михеевым и пошутил над уровнем знания английского языка новичка канадского коллектива.



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«Сейчас Михеев — как собака. Он понимает, но не может говорить», — приводит слова Кузнецова североамериканский журналист Ланс Хорнби.



В нынешнем сезоне Илья принял участие в 13 матчах регулярного чемпионата НХЛ, записав на свой счёт четыре заброшенные шайбы и шесть голевых передач. Илья Михеев получил большую популярность в Северной Америке после того, как в одном из первых интервью удивился, что в Канаде не любят есть суп.

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