Скабелка: «Барыс» хочет усилиться, ведём работу в этом направлении

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от матча с «Металлургом» (1:2).
«Достаточно высокий уровень накала. Хоккей достаточно быстрый был, системный со стороны обеих команд. Здорово двигались мы во втором периоде, перехватили инициативу, гол забили. Но пропустили контратаку. В третьем периоде мы играли не совсем так, как хотели. «Металлург» здорово оборонялся, строил оборону в средней зоне. Хотели мы перестроиться, но не смогли и сбивались больше на индивидуальные действия. Было достаточно шансов перевести игру в овертайм. Но тяжело мы забиваем, мало забиваем, чтобы контролировать матч. Делаем работу над ошибками, двигаемся дальше и готовимся к следующем матчу.
Чтобы забивать, нужен кураж. Мы очень много матчей играем с разницей в одну шайбу: выигрываем, проигрываем, доводим до овертайма. Много создаём моментов, но, чтобы забивать голы, нужно немного расправить плечи, поймать кураж с вдохновением. Этого нам немного не хватает. По поводу приобретений… Сейчас сезон идёт, сейчас можно найти того, кто не нужен другим командам. Конечно, мы бы хотели усилиться. Ведём в этом направлении работу. Получится — будет здорово», — цитирует Скабелку официальный сайт «Барыса».
- 29 октября 2019
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