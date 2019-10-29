И. Воробьёв: молодцы, ребята и Галимов, что выстояли

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги гостевого матча с казахстанским «Барысом» (2:1). Коллектив Андрея Скабелки проиграл пятый матч из семи последних, у магнитогорского клуба — пять побед в шести последних встречах.



«Хорошая игра, много борьбы. Молодцы, ребята, Стас Галимов, что выстояли. Хотел бы поблагодарить команду», — приводит слова Воробьёва официальный сайт «Металлурга».



Подопечные Ильи Воробьёва открыли счёт на шестой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Денис Паршин. В середине второго периода соперники обменялись удачными бросками, авторами которых стали защитник Даррен Диц и Максим Матушкин. Шайба Матушкина стала заключительной во встрече.

«Металлург» выиграл пятый из шести последних матчей, одолев «Барыс»