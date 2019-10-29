«Динамо» М — «Авангард»: Шипачёв открыл счёт после ошибки Бобкова
Во втором периоде встречи московского «Динамо» и омского «Авангарда» счёт открыл нападающий команды хозяев Вадим Шипачёв. Форвард воспользовался ошибкой голкипера «ястребов» Игоря Бобкова, не закрывшего ближний угол.
Составы команд:
«Динамо» (Москва)
Бочаров (Ерёменко);
Хиетанен — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;
Волков — Миронов, Моисеев — Игумнов — Кулёмин;
Лямин — Зайцев, Алексеев — Полыгалов — Брюквин;
Бойков, Огурцов, Афиногенов — Ефремов — Петунин.
«Авангард»
Бобков (Судницин);
Бондарев — Покка, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;
Пивцакин — Франсон, Широков — Семёнов — Андригетто;
Мартынов — Войнов, Дедунов — Стась — Потапов;
Макаров — Пьянов — Кошелев.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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