«Динамо» М — «Авангард»: Шипачёв открыл счёт после ошибки Бобкова

Во втором периоде встречи московского «Динамо» и омского «Авангарда» счёт открыл нападающий команды хозяев Вадим Шипачёв. Форвард воспользовался ошибкой голкипера «ястребов» Игоря Бобкова, не закрывшего ближний угол.



Составы команд:



«Динамо» (Москва)



Бочаров (Ерёменко);

Хиетанен — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;

Волков — Миронов, Моисеев — Игумнов — Кулёмин;

Лямин — Зайцев, Алексеев — Полыгалов — Брюквин;

Бойков, Огурцов, Афиногенов — Ефремов — Петунин.



«Авангард»



Бобков (Судницин);

Бондарев — Покка, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;

Пивцакин — Франсон, Широков — Семёнов — Андригетто;

Мартынов — Войнов, Дедунов — Стась — Потапов;

Макаров — Пьянов — Кошелев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.